Davide Bonolis in Thailandia con la fidanzata, il commento di mamma Sonia Bruganelli

Capodanno al caldo per Davide Bonolis e la fidanzata Martina. Il primogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - 19 anni - è volato nel sud-est asiatico per una romantica vacanza tra spiagge paradisiache e natura incontaminata, ma soprattutto tanta passione, come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

I due fidanzati sono innamoratissimi e complici, felici di viversi questa settimana tutta per loro, lontani di casa. Mamma Sonia Bruganelli, però, non può non far sentire la sua presenza anche a migliaia di chilometri di distanza. "Noi" scrive Davide nel post, e lei risponde poco dopo: "Miei", con due bei cuori rossi.

È il primo anno che Davide Bonolis trascorre il Capodanno così distante dalla sua famiglia, anche se in realtà è già un anno che il 19enne vive da solo a Trieste. Dall'estate dell'anno scorso, infatti, il giovane calciatore indossa la maglia della Triestina e per ragioni calcistiche ha lasciato Roma. Ma ha trovato l'amore.