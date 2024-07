Davide Bonolis va a Formentera con la fidanzata: il commento di papà Paolo, di fronte a tutti

Formentera è il posto in cui Davide Bonolis trascorre le stati ormai da anni, poiché i genitori Paolo e Sonia Bruganelli sono soliti recarsi qui per il loro buen ritiro estivo. Da oggi però per il piccolo di casa Bonolis quelle spiagge avranno anche un altro significato. "Il nostro passo del cuore per sempre" si legge nell'ultima foto pubblicata su Instagram. Solo che accanto a lui non ci sono i genitori, bensì una bellissima ragazza dai capelli lunghi. Insomma è il giovane Bonolis è fidanzato e molto, molto innamorato. Immediata la reazione del papà che lascia un commento in calce al post.

È irresistibile il carosello di foto pubblicato da Davide Bonolis, nato nel 2004 e che quindi oggi ha appena vent'anni. Nelle fotografie vediamo i due ragazzi abbracciarsi al tramonto con lui che le scocca un bacio dietro la nuca. Scatti in cui ritroviamo tutta la magia dei primi amori. E deve pensare lo stesso anche il conduttore Paolo Bonolis, che tra i commenti scrive: "Però che coppia", lasciando anche un'emoticon una forma di cuore e mostrandosi così particolarmente entusiasta per la relazione del figlio. Per Bonolis infatti la decisione di esporsi sui social è significativa: raramente pubblica qualcosa su Instagram e se ha deciso di farlo è perché questa volta tiene in particolare a far sentire il suo supporto al suo ragazzo.

Ma chi è la ragazza insieme a Davide Bonolis? Entra nel mondo dello spettacolo, il suo nome è Martina e da circa un anno e mezzo si mostra accanto a lui. Poco nulla ha dato sapere sul suo conto dal momento che non è interessata alla visibilità, come si evince dal fatto che mantiene il profilo privato su Instagram. Davide Bonolis invece sogna una carriera da calciatore, non a caso ha già militato nelle giovanili della Sampdoria, sia come mezza punta che come esterno. Oggi indossa la maglia della Triestina.

Intanto in casa Bonolis il momento è molto delicato. Appena un anno fa infatti Sonia e Paolo annunciavano la decisione di separarsi dopo oltre 20 anni insieme. Tra due è rimasto un rapporto di complicità e stima, tanto che noi stessi gli abbiamo pizzicati a teatro insieme questo inverno, ma la decisione di porre fine alla relazione sarebbe stata di Sonia e sembra che Paolo ne stia ancora molto soffrendo. Sonia invece dal canto suo avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia del ballerino Angelo Madonia.