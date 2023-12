Davide Bonolis, sotto la foto con la fidanzata spunta il commento della suocera (poi lui la fotografa)

Davide Bonolis è in vacanza in Thailandia con la fidanzata Martina. E proprio attraverso le sue storie Instagram scopriamo che i due non sono volati nel sud-est asiatico da soli, ma in compagnia della madre di lei. È proprio il 19enne a pubblicare uno scatto della suocera in abito da sera nelle sue storie Instagram.

I due sembrano andare molto d'accordo, come si evince anche dai commenti che si scambiano sui social. Il primogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha pubblicato due nuovi scatti di lui insieme a Martina, mentre si baciano, e questa volta invece del commento della madre c'è stato quello della signora Margherita Massara. Massara ha postato dei cuori e Bonolis scherzosamente ha replicato: "Commenti dall'acqua?", ribadendo così che i tre sono insieme.

Questo è il primo anno che Davide trascorre così distante dalla sua famiglia, il ragazzo però è già da un anno che vive fuori casa, a Trieste. Davide è un calciatore dalla scorsa estate indossa la maglia della Triestina.