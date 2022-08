Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli debutta come attaccante della Triestina

Davide Bonolis sarà un calciatore della Triestina. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, infatti, ha fatto il suo ingresso nella squadra friulana, club di Lega Pro dove avrà il ruolo di attaccante. Il diciottenne, grande tifoso dell'Inter, arriva, così, a Trieste per un nuovo capitolo della sua carriera sportiva diventando un big del calcio ed entrando ufficialmente nella serie C dopo la firma del contratto triennale con la squadra della Triestina Calcio.

Si tratta di un grande traguardo per il giovane, nato il 7 giugno del 2004 con il sogno di diventare calciatore professionista e l'ingresso nella Triestina è il primo passo verso una lunga carriera nel mondo del pallone. Le voci sull'acquisto di questo giocatore da parte della squadra friulana, dopo le esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Roma, giravano già da giorni in quanto era stato avvistato, insieme a papà Paolo, proprio a Trieste ma solo oggi è arrivata la conferma con un comunicato stampa ufficiale della squadra.

E mamma Sonia e papà Paolo non potrebbero essere più fieri del loro figlio, il quarto dei cinque avuti insieme. L'opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, per dimostrare la sua gioia per questo grande passo professionale del figlio, ha deciso di dedicargli un post sul suo profilo Instagram dove con la foto dello stemma della Triestina e un cuoricino, dimostra tutta la sua gioia per la nuova avventura calcistica del suo Davide.