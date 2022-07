Uomini e Donne: è crisi profonda tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono in crisi profonda. Quello che sembrava solo un gossip è stato confermato dai diretti interessati che, parlando con l'esperto di gossip Amedeo Venza, non hanno negato di stare vivendo un momento di estrema difficoltà per la loro relazione nata a Uomini e Donne nel 2021. Era il 10 febbraio dello scorso anno quando il salentino, allora tronista del dating show di Maria De Filippi, sceglieva la romana che se la giocava con Beatrice, altra "finalista" del suo trono. Da allora i due sono sempre stati vicinissimi e presenti l'uno affianco all'altra nei momenti di difficoltà e in quelli di gioia. Finora. È notizia di oggi, però, che Davide e Chiara starebbero vivendo una profonda crisi di coppia. A lanciare il gossip è stata la regina del gossip Deianira Marzano che ha parlato per prima dei problemi in casa Rabbi-Donadei. "Chiara e Donadei sono in forte crisi, lei è tornata a Roma" sono state le parole di Deianira e, ad aggiungere conferme a queste voci di corridoio c'è stato anche Amedeo Venza, altro espertissimo di vip, che ha chiamato i diretti interessati, ricevendo da loro una conferma del gossip.

Nelle sue stories su Instagram, Venza, ha svelato di conoscere la coppia da circa un anno e che la loro storia è sempre stata autentica e vera e fatta anche di grandi sacrifici ma che, a oggi, sarebbe alle battute finali.

"Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi - ha detto Venza, aggiungendo poi che i motivi della rottura sarebbero legati a "problemi loro personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto), semplicemente lati caratteriali differenti che hanno portato i due ad allontanarsi".

"Ho raggiunto entrambi telefonicamente e con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto" ha detto, infine, il re del gossip, augurando, ai due, di poter ritrovare la felicità.

Per ora sia Davide che Chiara non hanno commentato i rumors ma, sul suo Tik Tok, Davide aveva condiviso un video in cui si parlava del tema della gelosia. Sarà proprio questo il motivo della loro crisi? Tempo fa, in un'intervista a Uomini e Donne Magazine, Chiara Rabbi aveva ammesso di essere la più gelosa dei due e aveva anche rivelato che spesso alcune donne "giravano attorno" al suo fidanzato.