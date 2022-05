Le foto dell'ex naufrago dell'Isola che rovista tra i cassonetti per vivere

Quando i riflettori si spengono, la vita dei personaggi televisivi che hanno vissuto la ribalta può diventare molto complessa. E' il caso di Davide Di Porto, ex personal trainer divenuto famoso dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2010, che oggi si trova a vivere di espedienti. Dopo aver raccontato la sua storia un mese fa, oggi il settimanale Nuovo torna a parlare della sua condizioni e lo immortala mentre rovista nella spazzatura per cercare cose da rivendere e portare a casa qualche soldo. Una situazione assolutamente precaria su cui, spiega lui, a pesare è stata la crisi economica dovuta alla pandemia e le condizioni di salute precarie in cui vive la madre. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto raccontato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Davide è davvero ridotto a cercare nei cassonetti qualcosa da rivendere ai mercatini dell'usato. E non si vergogna di dirlo, anzi: "Voglio condividere con il pubblico la mia condizione", spiega. Personaggio rivelazione dell'Isola nel 2010, quando a condurre c'era Simona Ventura, l'ex personal trainer non ha un impiego: "Colpa della pandemia", spiega. E poi aggiunge: "Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure". Proprio nel numero del magazine in edicola questa settimana, è possibile trovare ulteriori scatti che spiegano la sua condizione.

Inevitabile quindi l'appello alle produzioni televisive e a chi si occupa della scelta del cast dei reality show: "Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c'è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me". Per lui sarebbe un modo di ripartire.