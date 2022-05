Davide Donadei, le foto mai viste: "Il mio viso rovinato dopo Uomini e Donne"

Ci tiene a lanciare un messaggio nei confronti di tutti coloro che si stanno interfacciando con l'acne, Davide Donadei. Ex tronista di Uomini e Donne, il 27enne ha voluto spiegare come una patologia all'apparenza superficiale come quella della pelle, può in realtà andare a toccare corde del proprio benessere psicofisico. Soprattutto quando col proprio viso ci si lavora, com'è nel suo caso. E, dunque, il suo appello è quello di rivolgersi sempre a professionisti del settore e a non improvvisare cure in casa. "Volevo parlarvi di una cosa", ha esordito Davide tra le Instagram Stories, "Esattamente un anno fa ho trascorso un periodo difficilissimo, forse il più difficile. Ero a terra mentalmente e fisicamente".

Tutto è cominciato proprio sul finire di Uomini e Donne, quando Davide ha conosciuto nello show Chiara Rabbi, che è tutt'ora la fidanzata. All'epoca, il ragazzo si era limitato ad annunciare ai fan non ben precisati problemi di salute che ne avrebbero reso necessaria una latitanza dai social. "Durante il programma, ho iniziato a soffrire di acne", spiega, "Ho pensato che potesse essere lo stress e l'enorme quantiativo di emozioni che mi bombardavano ed invece no. L'acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale, non sottovalutate il problema". Quindi alcune confessioni nel merito della sua resistenza a mostrarsi in pubblico: "Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, ho iniziato a conviverci, trovavo ogni singolo modo per migliorare la situazione".

Da quel momento, il giovane ha provato ogni tipo di espediente per potersi liberare della patologia, fino a quando non ha deciso di mettersi nelle mani degli esperti. "Dalla crema adatta alla dieta al basso indice glicemico. Non mangiavo lattosio né dolci - prosegue ancora - Con l'estate la situazione non migliorava, ho girato dermatologi ed immunologi. Ho fatto cure di antibiotici per mesi, avevo la faccia perennemente gonfia e che mi faceva male".

"Il consiglio che vi posso dare - è la conclusione - è di prendere la situazione con attenzione e di rivolgervi sempre a qualcuno di competente, non fate mai da soli. Mai". Infine i ringraziamenti a Chiara e alla sua famiglia.