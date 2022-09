Uomini e Donne, Davide Donadei rivela: "Ho baciato Roberta, ci siamo sempre piaciuti"

Arriva una svolta nella storia della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, i due protagonisti di Uomini e Donne nell'edizione 2020. L'ex tronista, infatti, è tornato negli studi del programma che l'ha reso famoso insieme anche alla sua ex fidanzata, per dire tutta la verità sulla fine della loro relazione. Se tutti pensavano che i due non fossero riusciti a continuare il rapporto per problemi caratteriali, in realtà, è spuntato fuori un altarino inaspettato: Davide avrebbe avuto un flirt con Roberta Di Padua, la dama del trono over di Uomini e Donne. I due, infatti, avrebbero sempre mantenuto un rapporto anche durante il fidanzamento tra Davide e Chiara e, appena due mesi dopo la fine della storia tra i due, sono usciti insieme e si sono baciati.

"Tra me e Roberta c'è stato un bacio ma dopo la fine della mia relazione - ha ammesso Davide in studio - Mi è sempre piaciuta Roberta, non ci voleva una laurea per capire che io e Roberta, due anni fa, ci piacevamo. Se dopo due mesi mangio una pizza con una persona che mi è sempre piaciuta e c'è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata? Dopo due mesi che non faccio nulla è anche lecito".

All'ascolto di queste parole, però, Chiara si è arrabbiata e ha condannato il suo ex fidanzato di averla "tradita" e di averle mentito per tutto il tempo dato che lui e Roberta si sono sempre scambiati messaggi, anche se innocui a detta di lui.

"Io da uomo avrei evitato di renderlo pubblico e avrei evitato mantenere un rapporto con Roberta quando stavamo insieme - ha detto la Rabbi - Dopotutto ci siamo lasciati anche per questo, io avevo l'ansia che Roberta ti scrivesse, ero gelosissima".

E Roberta, anche lei presente in studio per raccontare i dettagli di questo triangolo amoroso, ha ammesso che Davide le ha anche chiesto di raggiungerlo in hotel dopo quel bacio ma lei ha rifiutato perché, anche se attratta da Donadei, è consapevole della lontananza e della differenza di età tra i due. "Lui vive a Lecce, io ho un figlio".