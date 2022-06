Davide Silvestri si sposa: il video della sorpresa (con prezioso regalo) per la futura moglie

Davide Silvestri è pronto al grande passo. L'attore, secondo classificato al GF Vip, ha chiesto la mano alla compagna Alessia Costantino a cui pubblicamente, proprio nel corso del reality di Canale 5, aveva dichiarato tutto il suo amore. Le nozze sono previste per domenica 3 luglio, ma intanto il settimanale Chi pubblica le foto e il video della romantica proposta a sorpresa che il 41enne milanese ha rivolto alla futura moglie.

La sorpresa di Davide Silvestri per la fidanzata

La romantica proposta di matrimonio è avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), preso la chiesa di Santa Maria Maddalena, un posto che Davide Silvestri ha sempre considerato importante per le emozioni suscitate. Convincere Alessia Costantino a seguirlo, però, non è stato semplice: "Quando ha visto la benda è andata in paranoia" ha confidato l'attore che alla fine ha convinto la fidanzata a salire nel furgoncino che Silvestri usa per consegnare la birra per poi arrivare nel posto scelto e toglierle finalmente la benda che le aveva messo sugli occhi. "Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati", ha detto Silvestri: "Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro".

Immancabile, naturalmente, il prezioso regalo che ha accompagnato la proposta di nozze: "Le ho regalato un solitario in oro bianco" ha aggiunto il futuro marito descrivendo la scena che ha commosso la donna fino alle lacrime.