"Sono io l'amica segreta di Dayane Mello"

"A un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, sono l’amica lesbica”". Allegra Ioppolo, 26 anni, risponde alla curiosità del pubblico che da qualche tempo si chiede chi è l'amica 'segreta' di Dayane Mello. Più volte evocata dalla stampa rosa e dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip, decide di rompere il silenzio e raccontare la natura del loro rapporto. Prima con un tweet pubblicato sui social, poi con un'intervista vera e propria. "Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi - dice - Tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis, ndr). Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista".

Dayane Mello corteggiata dalle donne

Nelle scorse settimane il magazine Oggi parlava di una relazione speciale di Dayene con una donna, specificando che costei faceva parte della stessa agenzia e che il suo nome era Maria. E ancora, andando a ritroso, qualche tempo prima la stessa rivista raccontava di un corteggiamento assiduo di una donna di spettacolo a beneficio della bella brasiliana. Oggi alla lista di pettegolezzi - e alla complicità instaurata dalla modella con Rosalinda nella Casa (e sfociata in un bacio) - si aggiunge un volto definito, quello di Allegra, che però specifica "Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il “Gfvip”". C'è qualcosa tra loro? "Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip". Insomma, si mantiene sul vago.

Il rapporto tra Dayane Mello e l'amica segreta Allegra Ioppolo

Fatto sta che, proprio a Forte dei Marmi, tra di loro nasce un'amicizia speciale. "Assolutamente sì - prosegue Allegra nell'intervista a Giornalettismo - Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. E’ venuta anche lei a Forte dei Marmi dovevi insieme con la figlia Sofia. Insomma diventiamo amiche, amiche". L’ultima volta che si sono sentite risale a fine agosto. "E' stata qui da me dieci giorni, poi è partita per il “Gfvip” e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione; sono stata l’ultima telefonata (sorride, ndr). Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata".

Allegra sostiene di essere stata spesso evocata nella Casa dalla stessa Dayane. "Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io!".

Allegra Ioppolo presto nella Casa?

Le manca? "Dayane è ciò che vedi: lei dice tutto ciò che pensa. Nel bene e nel male. Mi manca il suo essere sincera. Stranamente io credo di essere una delle poche con la quale non ha mai litigato. Insomma ce ne sbattiamo di tutto". Di certo c'è che sarebbe pronta a fare una bella sorpresa alla sua amica presentandosi in studio.