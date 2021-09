Dayane Mello trova la sosia di Rosalinda a La Fazenda e scatta il bacio

Per l'ex gieffina nuovo flirt ma stessi gusti: fuoco e fiamme nel reality brasiliano

Dal Grande Fratello Vip a La Fazenda, ma il risultato non cambia. Dayane Mello, che nella Casa di Cinecittà si era lasciata travolgere dall'"amicizia speciale" con Rosalinda Cannavò, fa il bis nel reality brasiliano, versione carioca de La Fattoria.

La modella ha trovato un feeling particolare con l'attrice Aline Mineiro, non solo 'collega' della sua Rosalinda, ma quasi sosia. La somiglianza tra le due è incredibile e sarà stato anche quello il motivo che ha spinto Dayane ad avvicinarsi così tanto da stamparle un bel bacio sulle labbra. Tra loro c'è un'intesa fortissima e chissà se stavolta per l'ex gieffina ci saranno sviluppi più focosi. Con Rosalinda, infatti, niente più di qualche bacio (o almeno questo hanno sempre dichiarato). Insomma, in Brasile il copione potrebbe avere altri risvolti...

Il bacio tra Dayane e Aline

Aline Mineiro a La Fazenda