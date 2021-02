Dayane Mello in lutto, il messaggio di cordoglio dell’ex compagno Stefano Sala

La morte del fratello di Dayane Mello ha comprensibilmente modificato gli umori dei concorrenti del GF Vip, tutti stretti attorno alla modella rimasta nella Casa per essere circondata dal loro affetto. Mentre i compagni di reality sono i soli a poterle donare una vicinanza fisica, fuori dalla Casa migliaia di telespettatori le stanno manifestando tutta la loro solidarietà attraverso i social, dove anche Stefano Sala, ex compagno della modella e padre della figlia Sofia, ha dedicato un pensiero al giovane Lucas scomparso così tragicamente.

“Estou de luto por un amigo", ovvero: "Sto piangendo un amico" ha scritto il modello in una storia Instagram, lasciando intendere quanto fosse legato al fratello di Dayane.

La telefonata di Stefano Sala e della figlia Sofia a Dayane Mello

Nelle scorse ore Dayane Mello ha potuto parlare al telefono con Stefano Sala: dall’ex compagno e dalla sua famiglia Dayane ha raccontato di aver ricevuto parole di grande conforto e sostegno in un momento così drammatico, condividendo anche la conversazione con la figlia Sofia a cui ha voluto dare la notizia della morte dello zio Lucas.

“Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina’”, ha spiegato ai compagni di Casa Dayane aggiungendo di essere rimasta stupita per un disegno fatto dalla piccola ben prima di venire a conoscenza della scomparsa dello zio: "Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano (Sala, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente".