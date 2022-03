Dayane Mello ricorda il fratello morto, oggi è il suo compleanno: "Eterno"

Oggi è un giorno speciale per Dayane Mello e la sua famiglia. Lucas, il fratello minore della modella, morto a febbraio dello scorso anno in un incidente stradale, avrebbe compiuto 28 anni e su Instagram gli dedica tutto il suo amore. Tra le storie pubblica alcune foto di quando erano tutti insieme, in Brasile, uno scatto della tomba (con il cagnolino sopra, come un angelo custode rimasto sulla Terra) e il tatuaggio sulla gamba del padre che raffigura Lucas da bambino su un campo da calcio, la sua passione.

"Buon compleanno Lucas. Eterno" scrive Dayane, che poi si lascia andare all'emozione: "Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni - scrive in un'altra storia -. Ti amo e i ringrazio per essere esistito nella mia vita. Sono eternamente grata di aver trascorso il tempo con te. Scoprire il valore della purezza dell'essere umano che eri. Spero che tu possa sentire tutto l'amore che ho dentro il mio cuore, mio eterno bebè". Lucas è morto quando Dayane era nella Casa del Grande Fratello Vip. La notizia fu una doccia gelata ma la modella decise di non lasciare il reality, non potendo comunque tornare dalla sua famiglia, in Brasile, a causa della pandemia. Una scelta che fece discutere e sollevò non poche critiche, ma Dayane non se ne è mai pentita. "Mi sento persa ma senza i miei amici dentro la casa non ce l'avrei fatta" aveva spiegato in quei giorni di lutto e più volte, nei mesi a seguire, ha ripetuto che la permanenza nel loft di Cinecittà e la vicinanza dei suoi compagni d'avventura è stata essenziale per affrontare un dolore così grande.

Alcune foto pubblicate su Instagram da Dayane Mello

Lucas vittima di un incidente stradale

Lucas Mello è morto in un incidente stradale a Lontras, località di Santa Caterina, in Brasile, il 2 febbraio 2021. Aveva 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 un mese dopo). Era il fratello più piccolo, nato dalla relazione del padre con la seconda moglie. Dayane Mello ha un altro fratello, Juliano. Con lui Lucas voleva venire in Italia per la finale del Gf a cui partecipava la sorella.