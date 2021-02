Lutto per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas

Grave lutto per Dayane Mello: nelle scorse ore è morto il fratello Lucas, di 27 anni. A dare l’annuncio è stato Juliano, l'altro fratello della modella brasiliana e attuale concorrente del GF Vip, con una storia su Instagram.

"Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno". Poi il pensiero alla sorella: "Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Al momento non sono state ufficializzate le cause della prematura scomparsa del giovane uomo, ma il sito Globo.com parla di un incidente stradale in cui il ragazzo sarebbe rimasto vittima stanotte a Lontras, Santa Catarina, in Brasile.

Morto il fratello di Dayane Mello: la concorrente ha lasciato la Casa del GF Vip

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello è stata confermata dal profilo social ufficiale della modella: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello piu? piccolo di Dayane, oggi e? mancato. Dayane sara? informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire piu? vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

Dayane Mello, modella brasiliana e già nominata finalista di questa edizione del reality, dallo scorso settembre si trova nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle previsioni, Dayane sarebbe dovuta rimanere fino all’ultima puntata in programma lunedì 1° marzo, ma, comprensibilmente, poco fa ha lasciato la Casa come annunciato dai profili social del programma: “Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari”, si legge su Instagram dove stanno arrivando i messaggi di affetto da parte dei fan della modella.

Chi è Dayane Mello, modella e concorrente del GF Vip

Nei mesi di permanenza nella Casa del GF Vip, Dayane Mello, nata a Joynville, Santa Caterina (Brasile) il 27 Febbraio 1989, ha parlato spesso della sua famiglia e della difficile infanzia. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare”, ha raccontato.

La modella, mamma di una bimba, Sofia, nata 6 anni fa dalla relazione con l’ex compagno Stefano Sala, ha raccontato diverse volte di essersi ritrovata a non aver abbastanza cibo da piccola, tanto da andare a rubare al supermercato insieme al fratello Juliano: “Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. Mangiavamo riso crudo, un po’ di frutta regalati dalle persone. Per me è difficile ricordare questi momenti”.

“Io e lui siamo andati insieme ad Amsterdam senza soldi, abbiamo passato un sacco di difficoltà, è stato un viaggio indimenticabile”, ha ricordato ancora parlando del fratello Juliano a cui è sempre stata molto legata.