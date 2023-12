Vincenzo De Luca cade durante il brindisi di fine anno in Regione: il video

Caduta rovinosa per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel corso del tradizionale brindisi di fine anno con il personale regionale, un addetto al cerimoniale ha tolto la sedia al governatore che, non essendosi accorto della sedia mancante, è caduto per terra. Come mostra il video di Napoli Today, De Luca rialzandosi ha scherzato: "È la seccia che mi mandano", termine tipicamente napoletano che fa riferimento alla sventura e al malaugurio.