Domenica In, Christian De Sica su Conticini: "Siamo ancora amici" (ma svia la domanda)

In passato inseparabili tra set e vita privata, Christian De Sica e Paolo Conticini non si vedono più insieme da qualche anno. Un'assenza dalle scene e dalla mondanità che ha alimentato voci di tensioni tra i due. L'attore romano, però, assicura di avere ancora un buon rapporto con il collega, come ha fatto sapere a Domenica In.

Ripercorrendo la sua carriera insieme a Mara Venier, De Sica ha commentato gli attori e le attrici con cui ha lavorato, a partire da Conticini: "Paolo ha iniziato con me, è bravissimo. Tra noi è nata una bella amicizia e siamo ancora amici". Quando la conduttrice gli ha chiesto se avesse seguito la sua avventura di successo a 'Ballando con le stelle', però, ha sviato, continuando a parlare degli altri. "Ho cercato sempre di lavorare con le stesse persone. Ad esempio l'amicizia che mi lega a Neri Parenti e a Carlo Vanzina, non è un rapporto di lavoro, ma siamo amici. Ora sono diventato amico anche dei miei produttori, da Aurelio (De Laurentiis, ndr) a Marco Cohen, che ha prodotto quest'ultimo film".

Christian De Sica grande assente al matrimonio di Paolo Conticini

Ad avvalorare la testi di un allontanamento tra Christian De Sica e Paolo Conticini, l'assenza dell'attore romano al matrimonio dell'amico, che nel luglio dell 2013 ha sposato la sua compagna storica, Giada Parra. In quell'occasione calò definitivamente il sipario sul rapporto tra i due, perlomeno a livello pubblico. Sempre anni fa, girarono voci su una loro presunta liaison, categoricamente smentite.

Christian De Sica: "Sabrina Ferilli è una sorella"

Tra i tanti colleghi-amici di cui Christian De Sica ha parlato, non poteva mancare Sabrina Ferilli, tante volte con lui sul set: "Sabrina è mia sorella - ha detto l'attore - Ogni anno vado in vacanza con Sabrina, quest'anno purtroppo non possiamo. Lei è molto di più di un'amica".