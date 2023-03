De Sica pazzo d'amore: la foto di sua figlia e della nipotina

È raggiante in queste settimane Christian De Sica, illuminato dall'amore per Bianca, la prima nipotina di casa. Sua figlia Maria Rosa gli ha regalato la gioia di diventare nonno e l'attore sta sperimentando un turbinio di sentimenti mai provato prima.

Su Instagram in questi giorni ha condiviso diverse immagini della bambina: la prima proprio lo stesso giorno in cui è nata, quando era ancora in clinica, poi a casa con zio Carlo (Verdone, ndr) e un'altra sul lettone con il nonno e uno dei cagnolini di famiglia. L'ultima ieri sera, dopo il pranzo della domenica, mamma e figlia insieme. "Le nostre babes. Mari e Bianca" ha scritto De Sica a corredo del dolcissimo scatto, certamente con gli occhi pieni d'amore.

L'arrivo di Bianca è stato uno dei regali più belli per la famiglia De Sica. L'attore aveva parlato dell'emozione di sapersi nonno già nei mesi scorsi: "Non vedo l'ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore" aveva detto in un'intervista un mese fa: "Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca".

Le foto pubblicate su Instagram da Christian De Sica