L'attrice Debora Villa in ospedale nel giorno di Pasquetta

Disavventura per Debora Villa, finita in ospedale nel giorno di Pasquetta. “Buona Pasquetta a tutti” ha scritto l’attrice comica, nota al pubblico per aver preso parte alle popolari serie tv ‘Camera Cafè’ e ‘Così fan tutte’, nonché vincitrice di ‘Pechino Express’ nel 2012, a corredo di una foto condivisa su Instagram che la mostra distesa a letto. A completare l’augurio, gli hashtag “allergia” e “sfortuna nera” che hanno allarmato i fan, subito interessati alle sue condizioni di salute.

Considerati i tantissimi messaggi arrivati, Debora Villa ha voluto tranquillizzare tutti attraverso le sue storie Instagram, raccontando di aver dovuto fronteggiare un’intossicazione.

Debora Villa in ospedale: il messaggio dell’attrice

“Siete veramente tanti a chiedermi come sto. Siete troppi! Sono viva, ma anche quando sto male… influencer sempre!”, ha esordito simpaticamente Debora Villa nelle sue storie Instagram volte a placare la curiosità dei fan preoccupati per le sue condizioni di salute. A corredo del video, il messaggio ulteriore “sono intossicata ma viva”, pubblicato non più dall’ospedale ma da quella che pare essere un’abitazione privata, uleriore segno di un tranquillizzante ritorno in casa.

Da Alessia Marcuzzi a Filippo Nardi, da Nek a Nancy Brilli e Adriana Volpe, tanti gli auguri per una pronta guarigione rivolti alla comica, felice di aggiornare tutti per un’indisposizione fortunatamente temporanea.