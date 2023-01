Da Giorgia Meloni ad Amadeus, l'ultimo saluto dei vip per Gianluca Vialli

La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli ha colpito nel cuore tutti, dagli sportivi ai tifosi, dai politici agli esponenti del mondo dello spettacolo. Sono tantissimi, infatti, i vip che hanno dedicato un attimo del loro tempo al ricordo dell'ex calciatore ed allenatore che ha lasciato un segno importantissimo nel mondo del calcio e non solo. Uomo di sport ma anche di grande sensibilità, da quando era stato colpito dal tumore, Gianluca ha fatto di tutto per non mollare la presa ed essere un esempio per la sua famiglia e per tutti quelli che come lui si trovavano ad affrontare una malattia atroce come il cancro. Sconfitto, ma solo fisicamente, Gianluca è rimasto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto e che, con lui, hanno avuto modo di condividere un pezzetto della loro vita. Sono tantissimi, infatti, i vip che hanno deciso di ricordarlo, attraverso i social, con una dedica speciale.

"Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo" sono le parole di Giorgia Meloni che ha voluto mostrare subito la sua vicinanza alla famiglia del cosiddetto "Re Leone" scomparso.

Tra i primi a commentare la morte di Vialli c'è stato anche Fedez, che con l'ex calciatore ha condiviso lo stesso dramma della malattia. Commosso e profondamente toccato da questa scomparsa, il rapper milanese ha voluto dare a Vialli un ultimo saluto con un video dove ricorda quanto gli sia stato vicino durante la malattia e quanto sia stato importante per lui il suo conforto.

Anche Amadeus ha dato il suo ultimo saluto a Luca Vialli ripubblicando un siparietto che li vede insieme in tv e scrivendo: "Caro Gianluca, magari potessi ancora stringerti la mano e soprattutto abbracciarti, purtroppo ci lascia un altro Grande Uomo, un Campione, un Amico".

E poi c'è Antonella Clerici che ha dedicato a Vialli un dolcissimo post su Instagram dove lo ha mostrato tutto il suo dispiacere per la sua scomparsa: "Ciao Luca...ti voglio ricordare cosi come quando eravamo giovani con tutta la vita davanti. Che dispiacere...che dolore".

E ancora Federica Pellegrini che ha dedicato a Viali una storia su Instagram di ricordo dove, con un semplice "Mi dispiace tantissimo", ha salutato per l'ultima volta un grande sportivo come lei. Ma anche Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno speso delle bellissime parole per la scomparsa del capo delegazione della Nazionale azzurra. "Addio Campione, dentro e fuori dal campo, modello di un Calcio che milioni di Italiani ricordano con amore e nostalgia", sono le parole di Salvini mentre Conte ha scelto di dedicare a Vialli un saluto un po' più articolato:

"Non ti devi dare delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorare ogni giorno, devi aiutare gli altri. Secondo me questo è un po’ il segreto della felicità". Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca"