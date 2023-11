Da Cristina Scuccia a Chiara Ferragni, le dediche (social) dei vip contro la violenza sulle donne

Oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza che cade ogni 25 novembre e che punta i riflettori su un tema importantissimo, molto sentito e sempre più attuale. A fare sentire la propria voce in questa giornata che celebra i diritti delle donne e abolisce ogni atto di violenza nei loro confronti, sono state tantissime persone che sono scese in piazza per manifestare o, comunque, hanno dedicato un post social a questa giornata che unisce uomini e donne nello stesso obiettivo, quello di combattere la violenza al femminile. Tra i tanti che hanno lanciato un messaggio, che ci hanno messo la faccia e sono scesi in campo a favore delle donne ci sono molti vip che, ognuno a modo loro, hanno voluto spiegare il loro pensiero e lanciare un appello che potesse avere la maggiore risonanza possibile. Da Chiara Ferragni, protagonista della manifestazione a Milano a Cristina Scuccia che ha lanciato un bellissimo messaggio social contro la violenza, e poi ancora Diletta Leotta, Valentina Ferragni e tanti altri ancora, ecco i messaggi social dei vip, in questo 25 novembre 2023.

Chiara Ferragni, Cristina Scuccia, Diletta Leotta, Valentina Ferragni: i più bei messaggi dei vip contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni ci ha messo la faccia e si è mischiata tra la folla partecipando alla manifestazione milanese contro la violenza sulle donne ed emozionandosi. Chiara ha anche portato con se un cartello che lanciava un messaggio ben preciso, quello di essere "femministe" tutti e di esserlo i giorni e non solo il 25 novembre. La sua presenza e la sua commozione, però, non hanno convinto tutti e molti suoi haters hanno colto l'occasione per criticarla, anche in una circostanza seria e importante come questa.

E poi c'è Cristina Scuccia, ex suor Cristina, che in occasione di questa giornata ci ha tenuto a parlare in prima persona con un video in cui spiega quanto sia importante, per le donne, lottare contro ogni forma di violenza.

"Oggi è un giorno importante. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ho conosciuto donne speciali e uomini esemplari, come lo era il mio papà! Con questo video vorrei solo dire: basta a ogni forma di violenza", sono le parole di Cristina che accompagnano il post con un lungo e sentito video sul tema.

Più sintetica è stata Diletta Leotta che si è rivolta a tutte le donne dicendo loro: "’Noi donne dobbiamo essere libere di essere libere’’. E anche il suo post contro la violenza sulle donne è stato oggetto di critiche, proprio come quello di Chiara Ferragni. Alcuni, infatti, hanno accusato Diletta di essere una "classica femminista da salotto" e una "opportunista".

Più forte è, invece, il messaggio di Valentina Ferragni, sorella più piccola di Chiara che ha voluto accendere i riflettori sul tema delle relazioni tossiche, sulla violenza verbale e sul fatto che "la violenza è sempre violenza". "Facciamoci aiutare a capire quando è il momento di dire “BASTA”, sono le sue parole.