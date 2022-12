Il dramma di Alex Belli e Delia Duran: la confessione a cuore aperto

Delia Duran e Alex Belli sono la coppia dell'amore libero, dell'amore vissuto senza limiti, che ha fatto tanto discutere al Grande Fratello Vip 6 (come dimenticare la "chimica artistica" di Belli con Soleil Sorge). I due non hanno mai nascosto, dopo i numerosi alti e bassi, il loro amore, la complicità e neanche la loro carica erotica.

La coppia da tempo, anche prima del Gf, provava ad avere un figlio, ma in un'intervista al settimanale Nuovo Duran ha dichiarato che il desiderio di allargare la famiglia c'è ancora, ma che qualcosa non va. "Ci stiamo provando da un anno - ha dichiarato l'ex gieffina -. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo". Poche settimane fa Delia aveva confessato che il ginecologo gli aveva consigliato di non avere rapporti sessuali giornalieri, perché secondo quanto riferito non aiuterebbero il concepimento.

Il tanto atteso matrimonio civile, e legale in Italia, al momento può attendere: prima vorrebbero avere un figlio e poi, particolare non proprio secondario, Delia è ancora sposata: sta aspettando il divorzio ufficiale. Per quanto rigurda Belli, invece, la separazione con l'ex moglie Katarina Raniakova è stata formalizzata.