Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme: era tutto una montatura

Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip per aver riabbracciato la moglie, Delia Dura, che era entrata nella casa per comunicargli la fine del loro matrimonio. Le cose sono andate diversamente e questo avrebbe scombussolato i piani degli autori che sulla soap tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran avevano puntato molto.

L'attore durante la diretta ha deciso di uscire dalla casa per cercare di recuperare il rapporto con la moglie e sembra che ci sia riuscito e anche molto in fretta. Duran aveva confessato ad Alfonso Signorini che si sarebbe presa del tempo per perdonarlo, che due giorni siano bastati?

Delia Dura e Alex Belli di nuovo insieme

A dare l'informazione che la coppia non fosse scoppiata, anzi, ci ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi:

“Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarca mano nella mano queste due persone che vi farò vedere. Eccoli qui, li vedete bene? Sono Delia Duran ed Alex Belli. Chi mi scrive mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui e l’ha aiutato ad indossarla. La pace è già fatta.[…] Adesso mentre noi stiamo parlando loro due sono sul treno insieme. Sono già tornati insieme, sono sullo stesso treno”.

Delia e "l'amante"

"È stata mia e sarà mia" così ha scritto su Instagram Carlo Cuozzo parlando di Delia Duran. Cuozzo era sicuro che Delia avrebbe scelto lui, e oltre ad aver scritto "Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba", ha anche postato una storia con l'emoji delle corna, un'accusa poco velata...

Nelle storie sul social si vedeva un telefono durante una chiamata con scritto "Delia Duran", si sentiva la voce di una donna, dei beep e alcune parole ben riconoscibili come "Lo lascio e torno da te", "Entro nella casa in diretta e dico tutta la verità".