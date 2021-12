Carlo Cuozzo pubblica la telefonata privata di Delia Duran, si pente e rende il profilo privato

La soap andata in onda fino a ieri sera al Gf Vip adesso ha un suo spin off sui social. Non si tratta più di un triangolo amoroso ma di un quadrato: ad Alex Belli, Soleil Sorge, Delia Duran si è aggiunto Carlo Cuozzo. Le foto della cena e dei baci tra Cuozzo e Duran hanno fatto il giro dei social e dei siti di gossip, gli scatti sono stati mostrati anche a Alex Belli ma lui ha minimizzato.

Su Instagram l'imprenditore aveva pubblicato alcune storie, tra cui una foto di Duran sul suo letto, ma a quanto pare se n'è pentito e ha deciso di rendere il suo profilo privato impedendo così di poter vedere le sue storie e le sue foto.

Carlo Cuozzo e Delia Duran flirt o finzione?

A rendere la diretta del Gf Vip di ieri sera, 13 dicembre, ancora più infuocata ci ha pensato Carlo Cuozzo il presunto amante di Delia Duran. Con un gesto poco carino e rispettoso Cuozzo ha pubblicato su Instagram alcuni pezzi di una telefonata avuta con la modella in cui affermava che in diretta avrebbe lasciato Alex Belli. Cuozzo ha voluto marcare il territorio ed è arrivato a scrivere "È stata mia e sarà mia", parlando di Delia come un oggetto che si può possedere.

Duran non ha risposto, almeno sui social, a queste provocazioni e non sappiamo se mai una risposta verrà data. Una cosa è certa chi parla così di una donna, arrivando anche a condividere le sue telefonate, forse una replica la merita a prescindere dal tipo di relazione che li lega.

Cuozzo è sicuro Delia sceglierà lui e, oltre ad aver scritto "Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba", ha anche postato una storia con l'emoji delle corna, un'accusa poco velata...

Nel video si vede un telefono durante una chiamata con scritto "Delia Duran", si sente la voce di una donna e alcuni beep, alcune parole sono ben riconoscibili come "Lo lascio e torno da te", "Entro nella casa in diretta e dico tutta la verità".

In diretta poi Delia ha cercato di chiudere con Belli, ma lui si è fatto squalificare abbracciandola.

Il mistero si infittisce: Carlo Cuozzo ha reso privato il suo profilo

Dopo il risalto mediatico delle sue storie Carlo Cuozzo ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram. Perché? Forse deve nascondere qualcosa? O si prepara a condividere qualcosa di ancora più compromettente? Lo scopriremo nella prossima puntata dello spin off.