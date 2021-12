Delia Duran dall’avvocato: "Devo difendere la mia immagine, certi soggetti ledono la mia reputazione"

Delia Duran è entrata di riflesso nelle dinamiche del GF Vip in quanto moglie di Alex Belli, ora tornato al suo fianco dopo la ormai nota “chimica artistica” con Solei Sorge. Al triangolo amoroso più commentato del momento, tuttavia, si è aggiunto anche un quarto soggetto, tale Carlo Cuozzo, che ha sostenuto di aver avuto una relazione con la donna adesso pronta ad adire le vie legali. È di poco fa, infatti, il messaggio con cui Delia ha affermato di essersi rivolta al proprio avvocato per tutelarsi dalle dichiarazioni dell’uomo e di non meglio precisati soggetti che, per ottenere visibilità, avrebbero raccontato falsità sul suo conto.

“Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver dato incarico al mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro”: questo il testo affidato dalla modella a una storia Instagram.

Delia Duran prossima concorrente del GF Vip?

Intanto, in rete circola con insistenza la voce sulla possibile entrata di Delia Duran nel cast del GF Vip. Secondo i beninformati, la modella sarebbe già in quarantena così da poter accedere nella Casa come previsto dalle regole vigenti e in isolamento sarebbe anche Alex Belli che, in effetti, nell’ultima diretta del programma è intervenuto collegandosi da remoto. Per ora mancano fonti ufficiali che confermino l’effettivo ingresso nel reality di Delia che, se davvero dovesse varcare la porta rossa, non mancherebbe di creare scompiglio anche in previsione della convivenza forzata con Soleil Sorge, già “amica speciale” del marito ormai nella squadra degli ex concorrenti.