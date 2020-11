Andrea Delogu pazza di Laura Chiatti, l'attrice risponde: "Saremmo una bella coppia"

Come resistere a Laura Chiatti? Lo sa bene anche Andrea Delogu, ultimamente molto sensibile alla bellezza dell'attrice umbra. La 'rossa' non si trattiene davanti all'ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla moglie di Marco Bocci e commenta: "Ok. Mi sono molto innamorata di te". Poco dopo arriva la risposta dell'attrice: "Saremmo una bella coppia". Come darle torto?

La Delogu però non è l'unica donna ad apprezzare. Tra i commenti ecco anche Michela Quattrociocche - tra le migliori amiche di Laura Chiatti - ed Eva Riccobono che le ricorda: "B come bona". Questi 'flirt' tra donne famose sono sempre più comuni sui social, e 'meno male' viene da dire dopo decenni in cui nel mondo dello spettacolo la rivalità femminile ha tenuto banco.

Sotto il botta e risposta tra Andrea Delogu e Laura Chiatti

Andrea Delogu e il commento su Marco Bocci

Andrea Delogu sembra apprezzare anche il marito di Laura Chiatti, Marco Bocci, che proprio pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto super sexy. La conduttrice, che ha evidentemente gradito, ha tirato in ballo l'attrice: "Allora Lau vogliamo che Marco insegni a Francesco Montanari (marito della Delogu, ndr) a farsi le foto bonone?". La Chiatti però non concorda: "Io vedo foto molto fiche anche di Francesco". Insomma, tra le due sembra essere nata una bella complicità.