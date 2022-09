"Non riesco più ad alzarmi dal letto, questo è il mio ultimo tour", paura per Demi Lovato

Sembrava aver superato il suo periodo più buio dove aveva rischiato di perdere la vita a causa di un'overdose, sembrava essre riuscita a rinascere dopo un lungo periodo di rehab per i suoi problemi di alcolismo, sembrava aver trovato di nuovo la forza di portare avanti la sua più grande passione, il canto e il coraggio di fare coming out come persona non binaria (per poi ritirare tali dichiarazioni). Demi Lovato sembrva essere tornata a vivere e a essere felice ma, ancora una volta, l'ex volto della Disney e quella ragazzina nota a tutti per la sua voce da usignolo e per quella parte in Camp Rock che l'ha resa nota in tutto il mondo, sta di nuovo male e rischia (forse) di nuovo la vita.

"Sono fottutamente malata, non riesco più ad alzarmi dal letto" rivela la stessa Demi, oggi trentenne e con una carriera nello showbiz fin da quando era una bambina, in alcune stories Instagram, poi rimosse, ma che hanno fatto preoccupare tutti. "Questo è il mio ultimo tour, non posso farcela ancora, ho a malapena la voce per cantare, punterò spesso il microfono sul pubblico, ho bisogno che mi aiutiate voi a cantare".

Così, Demi, prima non binaria, poi di nuovo binaria, prima con problemi di alcol e droghe, poi no, sembra non potere fare più nulla per migliorare le sue precarie condizioni fisiche e chiede una mano ai suoi fedelissimi fan, per aiutarla a portare avanti le ultime tappe dell'«Holy Fvck Tour» - che ha il titolo del suo nuovo album lanciato ad agosto - che la sta tenendo impegnata in tutto il mondo e che sarà l'ultima torunée in cui la vedremo protagonista.

La Lovato, infatti, si ritira dalle scene e, pur non specificando quali siano le cause del suo malessere fisico e psicologico, sta facendo preoccupare tutti proprio come quella volta, nel 2018, quando era collassata dopo un'overdose che le aveva causato anche un ictus e un infarto e aveva rischiato di non farla tornare mai più né a cantare né a respirare.