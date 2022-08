Demi Lovato torna ad usare anche il pronome "lei" e spiega perché

L'anno scorso, a marzo, Demi Lovato ha fatto coming out affermando di essere attratta dalle donne e di volere solo un'amicizia con gli uomini. La pop star americana, solo un mese dopo, aveva poi aggiunto un tassello in più rivelando di essere non binaria e conseguentemente di volere che tutti si rivolgessero a lei usando i pronomi "they/them" (ovvero loro).

"Voglio farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them" aveva dichiarato.

A poco più di un anno di distanza Lovato è tornata a parlare della sua sessualità e dell'identità di genere nel podcast "Spout Podcast" (noto podcast in cui i vip parlano della loro vita e non solo di ciò che li ha resi famosi), nel quale ha rivelato di essere arrivata ad una nuova consapevolezza. "In realtà ho adottato di nuovo il pronome lei. L'ho fatto perché sono in costante cambiamento, alla fine sono proprio fluida". Alla domanda sul come mai avesse scelto di usare i pronomi "loro" e di essere non binaria la cantante risponde: "Un anno fa sentivo che la mia energia era bilanciata tra il maschile e il femminile, così che quando mi sono trovata di fronte alla scelta di entrare in un bagno e ho letto “donne” e “uomini”, non mi sentivo come se ci fosse un bagno per me, perché non mi sentivo necessariamente una donna. Non mi sentivo nemmeno un uomo. Mi sentivo solo un essere umano".

"Mi sentivo umana, né donna e nemmeno uomo, soltanto una persona. 'Loro' era ciò che mi rappresentava in quel periodo, ma le cose cambiano. Si tratta solo di sentirti umano nel profondo. Recentemente, mi sento più femminile, quindi adesso potete usare il femminile quando vi rivolgete a me" ha spiegato nel podcast Lovato che il 19 agosto pubblicherà il suo ottavo album che lei definisce più rock 'n' roll.

Come si evince dal suo profilo Instagram, quindi, la cantante vuole che ci si rivolga a lei sia con il pronome loro sia con il pronome lei.