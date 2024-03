Demi Moore augura buon compleanno all'ex marito Bruce Willis: "Ti amiamo"

Demi Moore è accanto all'ex marito Bruce Willis nella prima delle tre foto scelte per augurargli buon compleanno. "Ti amiamo e ti siamo grate" scrive l'attrice a corredo del post che celebra i 69 anni della star del cinema a cui è stata diagnosticata una demenza frontotemporale che purtroppo va nella direzione di un lento peggioramento. L'attrice non ha mai abbandonato il padre delle sue figlie, oggi sposato con Emma Heming - da cui Willis ha avuto due figlie, Mabel, di 11 anni ed Evelyn di 9 - che pure ha un ottimo rapporto con la ex moglie del marito. Anche la moglie Emma Heming ha voluto celebrare il 69esimo compleanno del marito con uno scatto e un toccante messaggio: "Essere avvolti tra le sue braccia è il posto più sicuro in questo vasto mondo". E anche la figlia Rumer ha dedicato un post al suo papà: "Ti amo così profondamente nelle mie ossa che non so come i miei muscoli li trattengano. Sei il papà più grande che potessi mai sperare. Grazie per la tua generosità, la tua stupidità e il tuo cuore".

Insieme allo scatto che mostra Demi Moore teneramente seduta accanto all'attore, anche quello con la nipotina e con le sue tre figlie, Rumer, 35 anni, Scout, 32 e Tallulah, 30, nate dal matrimonio finito nel 1998. Quest'ultima proprio nelle scorse ore ha rivelato di essere autistica proprio con un video che la mostra insieme al suo papà quando era solo una bambina. Stando alle indiscrezioni, Bruce Willis avrebbe subito un tracollo repentino e non riconoscerebbe più l'ex moglie Demi Moore: "Lei è devastata" hanno raccontato gli insider, descrivendo una donna distrutta.

La malattia di Bruce Willis

Bruce Willis ha lasciato il cinema da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, nel 2022. La famiglia lo annunciò mesi dopo: "L'Ftd è una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque - spiegarono in una nota la moglie Emma Heming e l'ex moglie Demi Moore - Per le persone sotto i 60 anni è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni. Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l'avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l'attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca". Dal giorno della diagnosi la famiglia si è stretta intorno a Bruce Willis e sono loro il suo sostegno.