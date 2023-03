"Demi Moore si trasferisce a casa di Bruce Willis": la moglie dell'attore interviene sui social

Le condizioni di salute di Bruce Willis, affetto da una grave forma di demenza, hanno fatto sì che la vita privata dell'attore tornasse a essere al centro delle cronache. Dopo la conferma della diagnosi medica da parte della famiglia, l'attenzione verso il 67enne protagonista di film cult come Die hard o Il sesto senso si è fatta particolarmente pressante, al punto che la moglie Emma Heming è dovuta intervenire con un video per chiedere attenzione e sensibilità ai fotografi appostati per immortalarlo.

E nelle ultime ore ancora una volta la signora Willis, madre di due delle cinque figlie di Bruce, è tornata ancora sui social per commentare l'ultima indiscrezione secondo cui Demi Moore, ex moglie del marito, si sarebbe trasferita nella loro casa proprio per stargli accanto in un momento così complicato. Basati sulla certezza degli ottimi rapporti tra i due ex e le rispettive famiglie, unite più che mai per sostenere l'attore, i rumors sulla presunta decisione dell'attrice con cui è stato sposato dal 1987 al 2000 sono circolati in fretta, salvo poi trovare la secca smentita.

In particolare: "Demi si è trasferita a casa dell’attore e della moglie per aiutarli più che può e non se ne andrà fino alla fine", aveva raccontato il sito Radar: "Demi è una roccia per la famiglia ed è determinata a garantire che ogni giorno che Bruce trascorrerà sulla terra sia pieno di amore". La situazione, però, ha trovato la determinata precisazione di Emma Heming: "Stronchiamo questo gossip sul nascere. Questo è così stupido. Per favore, basta", ha scritto in una storia Instagram che ha frenato così ogni ulteriore illazione rispetto a una situazione di per sé già difficile da affrontare.