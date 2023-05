Demi Moore splendida nonna a 60 anni: la foto con la nipotina conquista tutti

Il 18 aprile scorso Demi Moore è diventata nonna. Una felicità immensa per l'attrice 60enne che mesi fa aveva annunciato la gravidanza della figlia Rumer insieme all'ex marito Bruce Willis a cui è rimasta legata da un grande affetto. Adesso quella gioia è rappresentata da una serie di foto in bianco e nero: "Il cerchio della vita" scrive Moore a corredo del post pubblicato in occasione della Festa della mamma, raccolta di tre foto che la mostrano in bikini, sorridente e bellissima, mentre coccola la piccola Louetta, poi mentre sostiene la figlia Rumer durante il travaglio e ancora nel 1988, quando era incinta della neomamma.

Il post è stato travolto dall'affetto di migliaia di follower, conquistati dalla bellezza degli scatti che ben descrivono la serenità di un momento così importante per tutta la famiglia, unita per questa gioia che arriva in un momento così delicato. Bruce Willis, infatti, da tempo lotta contro una demenza fronto-temporale che da subito ha indotto tutti, da Demi Moore alle figlie Rumer, Scout e Tallulah nate dal matrimonio con lui, all'attuale moglie dell'attore Emma Heming con le loro figlie Mabel e Evelyn, a incrementare il loro legame, ora arrichito dalla presenza della piccola Louetta, frutto dell'amore di Rumer per il compagno Derek Richard Thomas.