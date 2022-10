Grattacielo in fiamme, Danis Dosio sotto shock: "La mia casa distrutta, ho rischiato grosso"

Si dice sotto shock Denis Dosio per l'incendio divampato nel grattacielo di Rimini due giorni fa. L'appartamento da cui sarebbero scaturite le fiamme appartiene alla sua famiglia e lì il 21enne forlivese, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, era stato fino a giovedì mattina.

"L'incendio ha distrutto la casa. Un disastro, praticamente non è rimasto nulla. Sono ancora sotto shock dopo quello che ho visto" ha raccontato Dosio al Resto del Carlino, considerando la fortuna di non essersi trovato lì quando è scoppiato l'incendio: "È stato veramente un caso, bastava che rientrassi qualche minuto prima e mi sarei ritrovato lì quando è successo. Per fortuna non ci sono stati feriti". Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo: "Potrebbe essere stata una presa elettrica difettosa, ma ancora non c’è certezza. Il fuoco ha distrutto tutta la zona giorno e ha fatto danni in altre stanze" ha aggiunto Dosio che spiegato di non risiedere nell’appartamento andato a fuoco, recentemente ereditato dalla sua famiglia.

Le fiamme si sono propagate all'interno dei locali nella tarda mattinata del 21 ottobre 2022 e, come comunicato dai Vigili del Fuoco, è stato circoscritto a un solo appartamento. Per precauzione è stato evacuato l’intero edificio.