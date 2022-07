Paola Di Benedetto su Denis Dosio: "Rinchiudetelo in manicomio"

In questi giorni Denis Dosio ha dato molto di cui parlare al web, come dimenticare il video di pochi giorni fa in cui si disperava per scherzo perché gli era stato bloccato il profilo Instagram. Ma di recente è tornato popolare uno dei primi contenuti condivisi da Dosio, ovvero il filmato in cui si mise le patatine del McDonald’s nel fondoschiena. E proprio per merito, se così si può dire, di tale video che è diventata virale la reazione di Paola Di Benedetto.

Di Benedetto, ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, ha esclamato un "Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire" alla visione della foto di Dosio con le patatine nel lato b. Nessuno all'inizio poteva capire a chi fosse riferito il commento, ma quando la conduttrice radiofonica aggiunge la frase "Con le patatine nel c***o ha superato..." era impossibile non collegare l'esclamazione all'influencer. Paola ha infatti aggiunto po: "Ah si è capito… e vabbè ragazzi".

Un'affermazione forte quella della conduttrice che al momento non ha avuto replice da parte di Dosio, questo non vuol dire che non arriveranno, magari - ancora una volta - in formato video.