Onlyfans, Denis Dosio mette le patatine tra le natiche: scoppia la polemica, lui risponde

Dopo la presunta bestemmia che gli toccò la squalifica dal GF Vip 2020, il nome di Denis Dosio è tornato a svettare sui social per un video caricato su OnlyFans e particolarmente discusso dagli utenti. L’ex gieffino ha condiviso con i suoi follower il siparietto che lo vede intento a infilare nel suo lato b delle patatine fritte, scena che ovviamente ha destato le più svariate reazioni.

A tanto clamore l’influencer ha replicato ironicamente, stravolta su Instagram. Attraverso delle storie girate con Francesco Chiofalo, Dosio ha ricreato lo stesso sketch della consegna delivery già proposta nel citato video con le patatine fritte. “Che stai comprando, patatine fritte? Bro, basta con queste patatine fritte eh! Mi stai mandando al manicomio con queste patatine fritte! Ora basta!”, dice fuori campo la voce dell’amico che, ancora, compare quale ‘regista’ di nuovi sketch che tornano sul chiacchierato episodio.

Perché Denis Dosio è su OnlyFans

Denis Dosio ha aperto il suo account su OnlyFans a settembre scorso. Su questa piattaforma nata nel 2016 gli utenti pagano per vedere i contenuti spesso hot con un abbonamento mensile e a prezzi prestabiliti. A chi gli ha chiesto perché abbia fatto una scelta simile, l’influencer ha risposto di voler stringere un legame ancora più forte con i suoi fan: “Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto” ha spiegato su Instagram tempo fa: “Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.