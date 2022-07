Cosa c'è dietro il video di Denis Dosio in lacrime su TikTok

Qualcuno se lo ricorderà per via della sua sfortunata partecipazione al Grande Fratello Vip, quando è stato espulso a seguito di una bestemmia. Qualcun altro, ovvero i più giovani, hanno continuato a seguirlo poi nel corso della sua avventura professionale sui social network, tra Instagram, TikTok ed Onlyfans. Il pubblico generalista, invece, torna a sentir parlare di lui solamente oggi, per via del suo nome diventato tendenza su Twitter: stiamo parlando di Denis Dosio, professione creator digitale.

Ma come mai tutti parlano del 21enne? Ebbene, per capirlo dobbiamo partire dal fatto che, dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5, il giovane di Folrì ha fatto dell'eccesso il suo tratto distintivo, arrivando a dedicarsi anche a contenuti erotici. E, forse, anzi sicuramente, è proprio a causa di uno di questi che il suo profilo Instagram in queste ore stato bloccato, portandolo così ad essere sfottuto pubblicamente da alcune colleghe tiktoker, ovvero Giulia Paglianiti e Anna Ciati. Sfottò ai quali Denis ha replicato con autoironia, ovvero si è immortalato in un pianto scenografico ma fake, a voler dribadire che se ne frega tanto delle prese in giro quanto dei blocchi di Zuckerberg.