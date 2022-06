I rapporti tra LDA e Denise Esposito (nuova compagna di Gigi D'Alessio)

C'era anche Denise Esposito, nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, sottopalco al concerto celebrativo del cantante napoletano, andato in onda su Rai Uno in diretta da Piazza del Plebiscito, a Napoli, ieri sera. Discreta, come è nel suo stile, ma in prima fila ad applaudire il compagno, Denise è arrivata all'evento insieme ad una amica e, nel corso della serata, ha immortalato vari momenti su Instagram. Su tutti, spicca una dedica per Lda, figlio di Gigi e dell'ex moglie Carmela Barbato. Spicca perché fino ad oggi non si conoscevano i rapporti tra lei e il ragazzo. Rapporti che scopriamo essere oggi sereni, come è tipico delle famiglia allargate davvero riuscite.

Seduta tra le prime file dell'evento, Denise, 28 anni, ha ripreso con il telefono alcuni momenti dello show. Tra quelli immortalati, l'irresistibile siparietto tra il cantante e Fiorello, forse lo spazio più divertente di tutta la trasmissione. E ancora l'esibizione con Fiorella Mannoia sulle note di "Siamo così". Ma è nel momento in cui sul palco sale Luca d'Alessio, figlio di Gigi ed ex concorrente di "Amici di Maria De Filippi", che Denise pubblica una fotografia in cui padre e figlio si abbracciano e lascia una emoticon a forma di cuore, a significare tutto il suo sostegno alla famiglia in cui è da poco entrata.

Quello col figlio Lda è stato forse uno dei momenti più commoventi di tutto il concerto di Gigi D'Alessio. "Io ci ho messo 30 anni per arrivare qui", ha scherzato Gigi, abbracciandolo e godendosi il calore di Napoli. "Io ti auguro tutto, ma non crescere più in altezza". 2Sai che ci ho pensato bene e sono arrivato ad una conclusione", ha risposto LDA. "Voglio essere per tutta la vita il figlio di Gigi D’Alessio".

Cinque i figli di Gigi D'Alessio. Claudio, Ilaria e Luca, avuti proprio dall'ex moglie Carmela Barbato, da cui si è separato nel 2014 dopo una relazione cominciata negli anni '80. Poi Andrea, nato dall'amore per la cantante Anna Tatangelo. Ed ora Francesco, avuto proprio da Denise lo scorso anno.