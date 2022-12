"Mi ha preso a calci e pugni": Enock Barwuah, il fratello di Balotelli, denunciato

Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, sarebbe stato denunciato per una rissa che si sarebbe consumata all’esterno del locale Circus, a Brescia, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. La vittima sarebbe un ragazzo di 26 anni, di origini tunisine e residente a Capriolo, che avrebbe sporto denuncia contro l'attaccante dell'Ospitaletto per avergli "sferrato un pugno in faccia e poi sulla tempia".

Enock, secondo il racconto del 26enne al Giornale di Brescia, "è stato fermato solo dall'intervento del buttafuori. Dopo il pugno ho deciso di lasciare la discoteca, ma sono stato raggiunto alle spalle nel parcheggio da Enock, che senza ragione mi ha sferrato un calcio facendomi cadere a terra, e poi un altro sul sopracciglio".

La vittima della presunta aggressione sarebbe stata medicata al pronto soccorso di Iseo, che avrebbe inviato i referti ai carabinieri: il referto medico avrebbe rilevato anche una frattura. Da qui sono partite le indagini, per ora tradotte in tre denunce: non solo Enock Barwuah ma anche il rapper Prince The Goat e una terza persona che era con loro. Ma gli accertamenti sono in corso.

Il 26enne avrebbe riferito ai militari di aver solo salutato Barwuah, che invece avrebbe reagito con violenza. I carabinieri stanno ora raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto.