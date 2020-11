L'ex tronista Desiree Popper irriconoscibile: ecco com'è cambiata dai tempi di Uomini e Donne

Desiree Popper cambia volto. Trascorsi tre anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne in coppia con la collega Rosa Perrotta, l'ex tronista si mostra sui suoi profili Instagram alle prese con un radicale cambio look: addio lunghi capelli mori, benvenuto caschetto biondo. Già perché da allora anche la sua vita è cambiata: non più giovane modella brasiliana arrivata in cerca di popolarità, ma debuttante attrice con diversi progetti in ballo. E le nuove sembianza sarebbero figlie proprio di un impegno sul set della pellicola 'Survivor'.



Fresca del premio "Younger's in Movie", tradizionale riconoscimento che celebra i giovani talenti del Cinema e della Tv inserito tra gli eventi del 77mo Festival di Venezia, durante questo autunno, Popper ha figurato tra le interpreti femminili della fiction di Rai2 "Mare Fuori", serie tv che in sei serate in onda su Rai Uno quest'autunno. E' stata inoltre impegnata sul set per le riprese di un cortometraggio dal titolo SC4 atteso entro novembre.