Diaco: "Ho curato la depressione con farmaci e analisi". Poi le parole sul marito e l'amica Giorgia Meloni

Pierluigi Diaco svetta tra i conduttori dei programmi più visti di Rai2. Il suo BellaMa', in onda ogni giorno alle 15.30, ha una media del 5,5% di share, dato che lo colloca alle spalle solo dello show mattutino di Fiorello. Un successo importante quello del giornalista, tra i temi dell'intervista rilasciata al settimanale Gente che definisce "un'eccezione" perché - spiega - "mi faccio i fatti miei, non faccio interviste e non ho social". Dettaglio questo che torna come uno degli insegnamenti di Maurizio Costanzo con cui per trent'anni si è confrontato ogni giorno. "Ci telefonavamo tutte le mattine per commentare gli ascolti", ricorda a proposito del giornalista, collega ma anche grande amico.

Per i risultati di BellaMa' non esulta: "Lavoro, sono un operaio" dice di sé Diaco che ogni mattina studia i dati di ascolto, minuto per minuto, di tutti i programmi televisivi. "Studio il flusso, capisco da dove arrivano gli ascoltatori, vedo quando diminuiscono", racconta il conduttore che tra quei numeri si ritrova anche quelli del programma Tagadà su La7 in cui lavora il marito Alessio Orsingher (i due si sono uniti civilmente nel 2017). Cosa pensa lui della sua vita che porta avanti in modo quasi monacale ("I vestiti che uso inscena sono i miei da cinque anni, non ho capricci di alcun genere, non ho segretaria, né assistente, né agente. Le fatture me le faccio io", ha ammesso)? "L'abbiamo scelta insieme", afferma, "anche lui fa due programmi al giorno, uno anche in concorrenza al mio ma finisce prima. Alla sera il cane lo porta fuori lui".

La depressione e l'amicizia con Giorgia Meloni

Tra gli argomenti che più di altri gli interessa affrontare con i suoi ospiti c'è anche la depressione, tema che conosce molto da vicino avendone sofferto lui per primo dai 25 ai 32 anni. "Ero in cura con farmaci e analisi, sia individuale che collettiva. Mi piaceva molto ascoltare e studiare le persone" ricorda Diaco che aggiunge quanto quell'esperienza gli sia stata utile per comprendere "la complessità delle persone". "Quasi mai credo a quello che mi dicono, credo più al tono" - ammette - "E riconosco subito quando è ipocrita: allora tiro su un muro e raramente cambio idea". Tra le cose che è sicuro non si sia perso per strada in questi anni di crescita professionale e personale ci sono certamente gli amici, gli stessi da quando aveva 14 anni. Tra loro anche Giorgia Meloni conosciuta ai tempi del liceo: "Meloni è anched il mio presidente del Consiglio", dice di lei Diaco, "Non voglio parlare delle sue vicende private. E poi mi piace preservare i miei sentimenti".