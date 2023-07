Diaco: "Le droghe? Preistoria. Il mio vero percorso è stato affrontare la depressione"

La morte del papà quando era un bambino, il legame con sua madre e le tre sorelle, le droghe, la depressione, l'amore per il marito Alessio Orsingher e il desiderio di paternità. Pierluigi Diaco non si è fatto sconti in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove parla a cuore aperto del suo passato.

Inizia dalla perdita di suo padre: "Avevo 5 anni. Fu un infarto, il terzo. La rete affettiva che mi ha sorretto è stata tutta al femminile: mia madre, le mie tre sorelle più grandi. Sono cresciuto circondato da grande premura, attenzione, rigore, disciplina". Il conduttore non usa filtri neanche quando si tocca il tema droghe e il periodo più buio della sua vita: "Ho raccontato di aver fatto uso di droghe? Parliamo di preistoria. Il vero percorso è stato affrontare la depressione, per la quale ho lasciato SkyTg24. Emilio Carelli e Tom Mockridge non capivano la mia scelta. Ma avevo un grande senso di vuoto, non volevo più vivere". Fondamentale fu l'aiuto di professionisti, ma anche la sua volontà di mettersi in discussione: "Il giorno dopo le dimissioni andai da un neurologo che mi indirizzò ad un analista. La cura farmacologica durò meno di un anno, la ginnastica intellettuale di più".

L'incontro con il compagno, Alessio Orsingher - con cui si è unito civilmente nel 2017 - è stato il suo punto di svolta e adesso sarebbe pronto a fare insieme a lui un passo ancora più importante: "A me piace molto stare con i bambini, ma quella è una definizione in cui non mi riconosco. La dimensione genitoriale può essere vissuta in tanti modi. Io naturalmente non posso diventare genitori, ma amo i bambini. Adottare un figlio con il mio partner? Ne abbiamo parlato, se ci fosse una legge lo faremmo. Ma non basta una legge, ci vuole un processo culturale condiviso".