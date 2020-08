Pierluigi Diaco, bufera in diretta radio con la collega: "Il tuo tono non mi piace affatto" (VIDEO)

Lite in diretta tra Pierluigi Diaco e la collega Giusi Legrenzi ad RTL 102.5. E' accaduto durante lo spazio dedicato all'attualità della trasmissione 'Non Stop News', di cui era ospite il giornalista Davide Giacalone.

A scatenare la discussione alcune parole rivolte a Giacalone da Diaco. "Ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, seppur ovviamente presente sulle prime pagine dei giornali, perché francamente a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici e al tempo stesso si rischia di non capire che dovremo convivere con questa condizione per molto tempo. Girarci intorno tutti i giorni può annoiare i telespettatori. Mi permetterò dunque, nei prossimi giorni, di parlarti d'altro, al netto di quello che ti chiederanno Giusi e Fulvio".

Giacalone ha replicato: "Anche a me piacerebbe non parlare più di Covid ed evitare di cadere nel virus del virus, ma ci sono ricadute che non riguardano solo sanità ma anche l'economia, l'istruzione, il lavoro, le relazioni internazionali". "Ti sembra che non lo so?", la controreplica di Diaco.

La discussione di Diaco con Giusi Legrenzi

Poco dopo, Giusi Legrenzi ha preso la parola ed è tornata sull'argomento coronavirus. "Davide io torno sull'attualità perché faccio questo mestiere e l'attualità ci richiede di occuparci anche di questioni legati al covid". Dichiarazioni che non sono piaciute a Diaco. "Senti Giusi, non mi è piaciuto quel passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l'attualità è fatta anche di altro, ho fatto anche una premessa con Davide...". "Non sono entrata sulla tua premessa", la risposta di Giusi. "Adesso mi fai finire, perché mi sto rivolgendo a te", ha proseguito Diaco, "Ho detto che l'attualità è fatta anche di altro e non solamente di covid. Il tono con cui ti sei rivolta francamente non l'ho apprezzato affatto". Secca la conclusione di Giusy: "Ti ha infastidito? Eh va bene..."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.