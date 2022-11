Cos'è la coprolalia, il disturbo di cui soffre Diana Del Bufalo

"Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze": così Diana Del Bufalo ha definito la tendenza impulsiva a pronunciare parole oscene o volgari che spesso si manifesta nella sua vita di tutti i giorni. Lo ha fatto in un'intervista al Corriere in cui ha parlato di sé anche dal punto di vista professionale ma anche prettamente privato, ambito questo segnato appunto dalla particolare attitudine.

"La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello" ha raccontato l'attrice 42enne ricordando un episodio che ben spiega il disturbo:"Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: 'Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!'. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali".

Cos'è la coprolalia

Ma, esattamente, cos'è la coprolalia di cui ha parlato Diana Del Bufolo? Come si legge sul sito dell'associazione Tourette Roma Onlus, la coprolalia è l'emissione di parole o frasi ritenute offensive nel contesto sociale della persona che le pronuncia. I termini in questione sono emessi fuori da ogni contesto e non esprimono il reale pensiero della persona. Questo sintomo può riscontrarsi nella sindrome di Tourette, spesso identificata come la "malattia delle parolacce". La coprolalia va distinta dalle espressioni dovute alla rabbia, dal momento che si devono avere reazioni diverse: se, infatti, la coprolalia è assolutamente fuori dal contesto emotivo, ripetuta nella giornata e durante i discorsi senza un particolare "colore", le parolacce da rabbia sono invece chiaramente legate a ciò che sta accadendo in quel momento o alle emozioni che sto vivendo.

La coprolalia comporta non pochi problemi sociali e relazionali e la persona vive con una perenne sensazione di mortificazione per un comportamento incontrollabile.