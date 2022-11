Diana Del Bufalo si racconta: dal retroscena su Maria De Filippi ai rapporti con l'ex Paolo Ruffini

Il disturbo della coprolalia, la paura del giudizio delle persone, l'insicurezza come pure un certo carisma, sono le caratteristiche raccontate da Diana Del Bufalo nel corso dell'ultima intervista al Corriere. La professione ("Faccio un lavoro stupendo ma molto precario" ha raccontato), ma anche la sfera privata e i rapporti personali sono stati i temi del colloquio con l'attrice, cantante e conduttrice 42enne che ha parlato di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo a cui in qualche modo è stata o è tutt'ora legata, per riconoscenza, amicizia o affetto.

Come Maria De Filippi: nella stagione 2010-2011 Diana Del Bufalo ha partecipato ad Amici, esperienza che - dice - "mi ha permesso di saltare la gavetta". E proprio a proposito della conduttrice e autrice del talent di Canale5: "Ha rappresentato l’inizio di tutto. È una donna poco fisica, non ti abbraccia, ma ti dimostra affetto parlando bene di te. Grazie a lei ho fatto il film Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi. Gli disse: “Incontra Diana, ascoltala”".

I rapporti con l'ex fidanzato Paolo Ruffini

Per quattro anni Diana Del Bufalo è stata legata sentimentalmente a Paolo Ruffini. La loro storia si è conclusa non senza dolore, ma oggi la situazione è serena. "Davvero? Sono contenta per lui" è stato il suo commento alla notizia che l'ex vorrebbe diventare padre: "Ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta".

Quanto a Cristiano Caccamo, suo grande amico con cui ha partecipato in coppia a Celebrity Hunted, il programma disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, Diana Del Bufalo ha allontanato ogni sospetto su presunti flirt: "I nostri follower non credono al fatto che due che vanno d’accordo possano non stare insieme" ha spiegato, "Ci dicono di continuo: “Siete belli, simpatici, avete questa connessione speciale, ci volete far credere che non avete una storia?” Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste".