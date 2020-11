"Stai con Corona per soldi, sei già cornuta", e la futura moglie di Fabrizio replica

Fabrizio Corona si sposa oppure no? Non si è ben capito. Lui smentisce, ma la futura moglie Pasqualina Del Grosso conferma.. e rilancia con dichiarazioni d'amore social. E questo nonostante stamattina l'ex re dei paparazzi si sia affrettato a rimbalzare l'indiscrezione sulle nozze lanciata nella serata di ieri dal (sempre informatissimo) sito di gossip Dagospia. Ma vediamo cosa sta accadendo.

Le dichiarazioni d'amore di Paqualina

Risale infatti a sei giorni fa un post di Pasqualina, manager di professione, passato completamente inosservato finora, ma che oggi si carica di nuovi significati. Un post in cui è pubblicata l'immagine di due fedi sullo sfondo di una rosa rossa, a corredo di cui spunta anche un'eloquente didascalia. “Quanto tempo è per sempre? - si legge - A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”. Appena 50 i like collezioni dal messaggio, tra cui spunta quello di AtenaTv, webtv con cui l'ex agente fotografico collabora da qualche mese.

Non solo. E' di poco precedente un altro post, altrettanto romantico, in cui Pasqualina condivide una scritta al neon ritraente la parola "amore". "L'unica cosa che conta. Casa", è stavolta la didascalia. Nessun riferimento diretto a Corona anche in questo caso, ma tra i commenti un follower fa notare: "Quella è casa di Fabrizio".

"Cornuta, stai con Corona per i soldi", ma Pasqualina replica

A chi la accusa di affiancarsi a Fabrizio per un ritorno economico, Pasqualina risponde: "Nella vita bisognerebbe parlare con cognizione di causa, almeno io la penso così". A chi la addita come "cornuta già prima delle nozze", replica ancora "ah sì?". Ma in calce ai post già spuntano congratulazioni e auguri da parte dei fan.

Chi è Pasqualina, presunta moglie di Fabrizio Corona

Il resto del profilo di Pasqualina non fa cenno alla conoscenza con l'ex re dei paparazzi, ma è un susseguirsi di fotografie ritraenti allestimenti di eventi, settore in cui Pasqualina, 50 anni, è professionista. Oggi infatti la donna è General manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg, agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi, comunicazione e talenti, che ha sedi a Verona, Milano e Montecarlo.