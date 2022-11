Diego Abatantuono: "Questa fissa di far studiare i figli ci ha fatto perdere grandi falegnami ed idraulici"

Il Mammone, film con cui Diego Abatantuono torna davanti alla macchina da presa, è l'occasione per l'attore per inserirsi nel dibattito pubblico nel merito di quei ragazzi che l'ex ministro Elsa Fornero definì "choosy", ovvero i cosiddetti "mammoni" appunto. "Nel film affrontiamo la questione dei mammoni in maniera esasperata, al cinema bisogna raccontare storie dove succede qualcosa, perché se racconti la vita di uno a cui non capita nulla il film diventa lentino", sostiene l'artista 67enne, che poi esprime il suo punto di vista sul tema e racconta della sua giovinezza e di quella delle sue figlie.

Nel film - su Sky Cinema Uno e in streaming su Now da lunedì 7 novembre, basato sul successo francese Tanguy - si racconta di un ragazzo 35 enne (interpretato Andrea Pisani) che non vuole lasciare la casa dei genitori (il papà è Abatantuono, la mamma Angela Finocchiaro), esasperandoli. Il suo punto di vista sui mammoni Abatantuono lo esprime chiaramente. "Tanti si concentrano sulla mancanza del lavoro, sull'impossibilità economica - dichiara al Corriere - ma credo anche che la nostra generazione nel dopoguerra si sia focalizzata troppo sul foglio di carta, sul fatto che i figli non dovevano fare la fatica che hanno fatto i genitori". E ancora: "Si sono messi tutti a studiare, anche chi non era portato... Questa fissa di far studiare i figli ha prolungato il percorso scolastico e così nel frattempo abbiamo anche perso grandi falegnami, grandi idraulici".

Sui suoi figli Matteo, Marta e Marco

Ma cosa è stato, invece, della sua giovinezza? "La mia è stata un’esperienza anomala - ricorda - Appena ho potuto ho iniziato a fare la mia vita, mia mamma lavorava al Derby di Milano, da adolescente facevo il tecnico delle luci per I Gatti di Vicolo Miracoli e ho iniziato a girare per l’Italia". Quindi l'ingresso nel mondo dello spettacolo, non certo dalla porta principale. "Ho fatto il primo film a 20 anni, vivevo a Roma e quando tornavo a Milano stavo al Giambellino, dai miei, ero fortunato, avevo la mia stanza. Di fianco a me nelle case popolari uguali alla nostra c’erano famiglie con sei figli".

Nel 1984 ha sposato Rita Rabassini, dalla quale nel 1985 ha avuto una figlia, Marta. Dopo la fine del matrimonio, nel 1987, ha avuto altri due figli, Matteo (1995) e Marco (1997), dalla compagna Giulia Begnotti. A loro, racconta, ha potuto comprare una casa ciascuno quando avevano 18 anni, grazie alle sue possibilità economiche. "Ma egoisticamente sono contento se stanno da me, anche adesso. Ci vediamo molto, vediamo le partite insieme", conclude.