Diego Dalla Palma: "Molti non hanno soldi per il mio spettacolo. Ogni sera offrirò loro un caffè, nessuno si senta escluso"

Diego Dalla Palma sta portando in giro nei teatri il suo Bellezza Imperfetta, uno spettacolo che racconta la sua personale idea di bellezza lontana dall'omologazione e fedele all'autenticità. Insieme alla gioia di constatare con quanto entusiasmo gli spettatori stiano partecipando alle serate, sui social il noto imprenditore e look maker ha espresso anche l'amarezza per coloro che non hanno la possibilità economica di acquistare il biglietto per lo spettacolo (per platea e galleria, costo biglietto intero 20 euro, ridotto 15, stando ai prezzi pubblicati sul sito del Teatro Parioli).

"C'è una questione che mi amareggia e mi inquieta: un numero rilevante di persone mi scrive per dirmi che non può spendere soldi per venire a Teatro ad assistere a Bellezza Imperfetta (tra vacche e stelle)" esordisce Dalla Palma nel post Facebook: "Non riescono per via di ristrettezze economiche che non prevedevano. Molti di costoro gradirebbero esserci solo per salutarmi, avere un abbraccio. Lo ribadisco - prosegue a caratteri maiuscoli - Nessuno si senta escluso dal potermi incontrare. Avvicinarsi a me non comporta né un privilegio, né un onore. Per me è una gioia". Dalla Palma assicura poi che ogni sera, dopo l'evento, in qualsiasi città, fuori dai teatri si fermerà a con chi sarà là a salutarlo: "Vi abbraccerò con immenso piacere" - assicura - E, poiché tutto dura poco più di un'ora (e qualche bar nelle vicinanze sarà ancora aperto), vi offrirò volentieri un caffè o una tisana. Non sarà importante se non avrete avuto modo di vedermi e sentirmi sul palcoscenico. Avrete, comunque, certamente, il calore affettuoso di una mia carezza".

Le sue parole stanno generando grande attenzione da parte degli utenti: "Questi sono grandi gesti d'amore", scrive qualcuno che si unisce alle parole di affetto per un gesto che dimostra grande sensibilità.