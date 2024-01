Diego Della Valle rompe il silenzio su Chiara Ferragni dopo il caso pandoro Balocco

Diego Della Valle ha commentato il caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori Balocco. Una voce che non resta nell'alveo delle opinioni fini a se stesse quella dell'imprenditore, dal momento che la stessa imprenditrice è nel board del gruppo Tod's di cui Della Valle è amministratore delegato e azionista. Alla domanda di MF Fashion sulla vicenda e su eventuali decisioni future, Della Valle ha risposto: "Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura. Diamo il tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto, adesso se ne occupa la magistratura". A seguito della notizia, spiega Milano Finanza, le azioni del gruppo Tod's sono scattate al rialzo a Piazza Affari. Tod's è passata in un giorno da una capitalizzazione di 945 milioni di euro a quasi 1.040 milioni, con un "effetto Ferragni" quantificabile dunque in quasi 100 milioni di euro. E ora, cosa deciderà il gruppo Tod's? "Io ho solo letto che Chiara è tranquilla come deve essere perché la magistratura in Italia è cosa seria. Quindi quando avremo delle risposte vedremo cosa fare", ha concluso l'imprenditore.

Chiara Ferragni è entrata nel consiglio di amministrazione di Tod's nell'estate di due anni fa, scelta spiegata allora dalla società del presidente Diego Della Valle con la necessità da parte dell'azienda di occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni. Da settembre 2022 il ruolo dell'imprenditrice è cambiato perché, come spiegò allora l'azienda marchigiana, sarebbero "venuti meno i requisiti di indipendenza" dell'imprenditrice digitale per via di una "prestazione occasionale di servizi pubblicitari" con la società.

Chiara Ferragni, i marchi che la scaricano e quelli a rischio

Della Valle, dunque, al momento non prende alcuna decisione sul prosieguo del rapporto del gruppo Tod's con Chiara Ferragni. Per ora l'imprenditrice è stata abbandonata da Safilo che ha annunciato lo stop dell'accordo di licenza per la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e da vista a marchio dell'influencer, e da Coca Cola che ha sospeso lo spot pubblicitario che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio. Alla lista di sponsor e brand che intendono chiudere i rapporti con l'influencer di Cremona potrebbe aggiungersi anche Monnalisa, brand che produce abiti per bambini e che starebbe "facendo valutazioni" sul futuro con Ferragni, secondo quando riferito dalla direttrice creativa del marchio, Barbara Bertocci, a Repubblica.

Tra gli accordi commerciali che a oggi restano in essere c'è Pantene, azienda svizzera di shampoo e prodotti per capelli, parte del gruppo Procter & Gamble, del quale Ferragni è testimonial, mentre con Nespresso l'anno scorso l'imprenditrice digitale aveva lanciato una nuova collaborazione con un'edizione limitata del caffè Milano Intenso, una macchina e alcuni accessori. Risale invece al 2020 l'accordo di licenza pluriennale stipulato con Velmar, società del gruppo Aeffe, che si occupa di produzione e distribuzione di lingerie e costumi da bagno. Anche Morellato aveva siglato un accordo per gioielli e orologi Chiara Ferragni, prodotti su licenza dal Gruppo Morellato e distribuiti a livello mondiale da ottobre 2021.