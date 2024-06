Diletta Leotta, l'addio al nubilato a Ibiza da sogno (e il dettaglio dell'abito scelto)

Il 22 giugno Diletta Leotta convolerà a nozze con Loris Karius, il calciatore padre di sua figlia Aria. In attesa del grande giorno, la giornalista sportiva è volata a Ibiza insieme a un gruppo di amiche.

Come mostrano le foto condivise su Instagram, il gruppo, anche se ristretto, si è divertito moltissimo tra momenti in piscina, feste esclusive in discoteca e ovviamente tanta musica. Grande assente Elodie, che sarà damigella d'onore di Diletta, probabilmente per motivi di lavoro. A catturare l'attenzione è l'abito, bianco in sangallo, indossato da Leotta: un piccolo gioiello formato vestito, con tanto di due 'code' che ricordano lo strascico dell'abito da sposa, che rappresenta un preambolo di quello che indosserà il giorno del "sì"

Il matrimonio di Diletta e Loris

Leotta e Karius convoleranno a nozze sull'isola di Vulcano: hanno scelto lo splendido hotel a cinque stelle Therasia Resort. Secondo alcune indiscrezioni saranno presenti circa 150 invitati tra cui anche Elodie, cara amica di Diletta (che come già detto sarà la sua damigella). Quella tra la giornalista e il calciatore è una relazione nata da un colpo di fulmine e vissuta al cento per cento: prima la nascita di loro figlia, Aria, poi la proposta di matrimonio al lume di candela e infine il tanto atteso giorno del sì, che è programmato per il 22 giugno.