Diletta Leotta vestita da sposa balla con il padre: la madre Ofelia riprende tutto

Diletta Leotta si è sposata con il padre di sua figlia, Loris Karius, il 22 giugno sull'Isola di Vulcano. Un giorno da sogno che era stato organizzato nei minimi dettagli. Moltissimi gli ospiti vip: da Elodie a Chiara Ferragni, da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e ancora Elena Barolo, Barbara Berlusconi.

Su Instagram Diletta ha ricondiviso alcune storie dei presenti, ma è stata sua madre, Ofelia Castorina, a donarle uno dei ricordi più belli della giornata: il momento del ballo padre-figlia. La signora, architetta di professione, ha ripreso il momento in cui il marito, Rosario, e Diletta hanno ballato stretti in un abbraccio e poi lo ha pubblicato sui social. Minuti che nessuno dei due potranno mai dimenticare.

Gli abiti e la scritta sul velo della sposa

Loris e Diletta erano elegantissimi. Leotta, accompagnata all'altare dal papà Rosario, aveva scelto un abito classico e romantico, in pizzo, a manica lunga e molto accollato, che lasciava scoperta giusto un po' la schiena. Lungo anche il velo, su cui non è passata inosservata la scritta, in maiuscolo: "All I ever wanted" (tutto quello che ho sempre voluto). Una frase che sottolinea il sogno d'amore della giornalista. Cambio d'abito per il party, dove invece ha indossato un vestito sempre bianco ma decisamente più sexy, corto e scollatissimo. Smoking spezzato per Loris Karius, con pantalone nero e giacca bianca, impeccabile. Il calciatore tedesco era molto emozionato durante la cerimonia, soprattutto all'inizio, quando - accanto a sua madre - ha visto arrivare quella che stava per diventare sua moglie.