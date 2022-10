Diletta Leotta e Barbara Berlusconi insieme a Parigi: foto di gruppo tra amiche

Eccezionale vedere Diletta Leotta e Barbara Berlusconi insieme nella stessa occasione e il successo riscosso dalla foto postata sui social dimostra il gradimento corale dei rispettivi follower. Amiche nella vita privata lontana da ogni riflettore, la conduttrice e l'imprenditrice si sono ritrovate a Parigi in occasione delle sfilate in corso e in occasione dell'evento di Alessandra Rich, hanno immortalato un momento della serata che le ha viste tra le elegantissime invitate. Con loro nella foto scattata al ristorante Maxim's, location della sfilata, anche Francesca Muggeri e Giovanna Abbate, parte di un gruppo tutto al femminile definito con gli hashtag #friends e #onlygirl a conferma del loro legame.

Per entrambe questo sembra un periodo pieno di avvenimenti importanti, dal punto di vista pubblico ma anche famigliare: se di recente Diletta Leotta ha ufficializzato la sua relazione con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli in occasione del matrimonio del fratello, Barbara Berlusconi è stata tra le immancabili presenze al compleanno del padre Silvio che lo scorso 29 settembre ha compiuto 86 anni.