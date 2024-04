"Mai rimbalzata in maniera così brutta": Diletta Leotta racconta la disavventura in un noto locale

Niente da fare: per Diletta Leotta le porte di uno dei più noti locali del mondo non si sono aperte. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice che ai microfoni di Radio 101 ha ammesso la delusione di essere stata rifiutata dal personale all'ingresso del Berghain, famoso club techno di Berlino considerato uno dei club underground più importanti al mondo. Leotta si trovava nella capitale tedesca con il compagno e futuro marito Loris Karius.

"Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c'è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure" ha spiegato Leotta: "Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta".

Le nozze con Loris Karius

L'amarezza per un rifiuto così secco lascia comunque il tempo che trova. Diletta Leotta è tornata in Italia e questo è il tempo di organizzare al meglio le nozze con il padre di sua figlia. Come raccontato ad Antonella Clerici in tv, a giugno sposerà il calciatore Loris Karius che le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio mentre era incinta della loro bimba. "Avete presente la frase 'Quando sei felice facci caso'? Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando" aveva raccontato ai follower condividendo una gioia che tra poco diventerà totale realtà.